جامعة جنوب الوادي الأهلية تحدد معيار قبول الطلاب العائدين من 3 دول

قالت جامعة جنوب الوادي الأهلية، إن معيار قبول الطلاب العائدين من دول روسيا وأوكرانيا والسودان هو مجموع الثانوية العامة لكل طالب.

1147 طالبا تقدموا بطلبات للالتحاق بالجامعة

وكانت جامعة جنوب الوادي الأهلية، أعلنت أن عدد المتقدمين إلكترونيا من الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بلغ 1147 طالبا، مؤكدة أنه تم غلق باب التقديم، وجاري الفحص المتقدمين، وبعد عشرة أيام سيتم إعلان النتيجة.

الأوراق المطلوبة لقبول طلاب جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان

وحددت جامعة جنوب الوادي الأهلية، المستندات والأوراق المطلوبة من الطلبة الذين سيتم قبولهم لاستكمال تعليمهم في الجامعة الأهلية، وهي كالآتي:

1- صورة شخصية للطالب.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- شهادة الثانوية العامة المصرية.

4- ما يثبت القيد في الجامعات الأجنبية، مثل (البطاقة الجامعية + شهادة قيد + أي مستند آخر).

5- ما يثبت السفر إلى الدول الأجنبية التي تم الدراسة بها (شهاده تحركات + أختام باسبور).

6- شهادة درجات الدراسة في الكلية الأجنبية للطلاب لعمل مقاصة بما تم دراسته.

وأضافت الجامعة، في بيان سابق لها، أنه لا يوجد حضور للجامعة إلا بعد القبول إلكترونيا، وعلى الطالب إحضار المحتوى العلمي للدراسة لعمل مقاصة إلي ما تم دراسته.