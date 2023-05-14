الجامعة البريطانية في مصر: بدء استقبال الطلاب العائدين من السودان

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، استمرار فتح باب القبول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، للالتحاق بكلياتها المختلفة.

الطلاب العائدون من الجامعات السودانية

وبدأت الجامعة في تلقي طلبات الالتحاق، بداية من أمس السبت الموافق 13 مايو الجاري وحتى أول أكتوبر المقبل.

كشفت الجامعة البريطانية عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين، تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

الكليات المتاحة للوافدين

وأشارت الجامعة البريطانية في مصر إلى أن الكليات المتاحة للعام الجامعي المقبل 2023/2024 هي كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.

الجدير بالذكر أن الجامعات الخاصة والأهلية بدأت أمس في استقبال الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء و الأعلى للجامعات.