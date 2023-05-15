250 ألف حالة وفاة سنويا.. خبراء يكشفون أسباب مرض الربو وإصدار بروتوكول التشخيص والعلاج 30 مايو 2023 |صور

تحت شعار الرعاية للجميع تقام فعاليات اليوم العالمي للربو برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وبإشراف الدكتور حسام حسني، مساعد وزير الصحة والسكان، للتميز الإكلينيكي ، وبرئاسة الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة لشئون التعليم الطبي والمشرف علي أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الطبي والمهني وبحضور الدكتورة سحر فرج مدير عام اكاديمية الاميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني بوزارة الصحة والدكتورة فاتن عمارة مدير ادارة التدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة.

وصرح خلال الاحتفالية الدكتور حسام حسني مستشار وزير الصحة، بأن هناك العديد من الأسباب التي تكمن وراء الإصابة بمرض الربو، منها الوراثة، وزيادة معدلات التلوث.

وأضاف أن سبب ارتفاع معدلات المصابين بمرض الربو خلال الفترة الأخيرة انتشار التدخين السلبي.

كما أكدت الدكتورة سحر فرج مدير عام أكاديمية الاميرة فاطمة للتدريب الطبي المهني بوزارة الصحة، أن هناك العديد من المضاعفات التي تنتج عن مرض الربو منها حدوث فشل تنفسي أو التهاب في الصدر، أو عدم اكتمال نمو الأطفال أو تأخر التعليم.

وأضافت الدكتورة فاتن عمارة مدير ادارة التدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ان نسبة المصابين بالربو في مصر حوالي 6.7 ٪ من المصريين، ولكن خلال عام سيكون متوفرا لدينا الأعداد الحقيقية المصابة بالمرض.

وأوضح الدكتور حسام حسني مساعد الوزير أنه في 30 مايو الجاري، سيصدر بروتوكول لمرض الربو، يحدد من خلال طرق التشخيص والعلاج والمتابعة وكل شيء يخص مرض الربو.

وقال إن مريض الربو في حالة إصابته بالأمراض المزمنة منها الضغط والسكر والقلب، يعرضه للخطورة علي حياته. في غضون ذلك أضافت الدكتورة جيهان العسال استشارى الأمراض الصدرية بطب عين شمس، أن مرض الربو يتسبب في 250 ألف حالة وفاة في العالم.

ونصحت بضرورة التشخيص مبكرا، والمتابعة في العلاج مع الطبيب المتخصص. بينما أكد الدكتور إيهاب كمال رئيس أكاديمية الأميرة فاطمة، أن وزارة الصحة والسكان تعمل علي تواصل المريض في عمله وإنتاجه، قائلا: "لا نرحب بخسارته في المجتمع".

وقال إن جميع الأدوية متوافرة لمرضي الربو، فضلا عن طرق التشخيص والعلاج، وذلك للحفاظ علي جميع مرضي الربو.