وزير الصحة: 36 مليار جنيه لتدشين 190 مشروعًا جديدًا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن علاج الإدمان من الملفات الهامة والحيوية، خاصة وأن الصحة النفسية من الأركان الهامة للصحة العامة، إضافة للصحة الجسدية والمجتمعية، ومن هنا يحظى ملف الإدمان باهتمام كبير من قبل الوزارة.

عبد الغفار: مستشفى العباسية من أكبر مستشفيات الأمراض النفسية

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن مستشفى العباسية من أكبر أعرق مستشفيات الصحة النفسية على مستوى الشرق الأوسط، ونتمنى أن تكون الخدمات المقدمة على قدر تاريخ هذه المستشفى، وهناك فرق بين الأخصائي النفسي الطبيب وخريج الكليات الأخرى، والنقص في الكفاءات في العالم كله بما فيها مصر، وطلبنا زيادة الأعداد للقبول في هذا التخصص الحيوي، وسيكون هناك غرفة بها اخصائي مؤهل لعمل فحص للحالات ومن ثم إرسالها للمستشفيات الموجودة على مستوى المحافظات وعددهم 21 مستشفى.

القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير

وأوضح وزير الصحة أن القطاع الصحي، يحظى باهتمام كبير لدى الجميع وجارى العمل في 190 مشروعا بتكلفة 36.6 مليار جنيه فى عام 22/23، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية، ولكن هذه الظروف تنعكس على آليات العمل ومواعيد التنفيذ.

ولفت إلى أن هناك حراكًا على الأرض في هذا الملف على وجه التحديد، وعلى مدار السنوات من 2014 إلى عام 2023 قفزت الموازنة من 34 مليارا إلى 139 مليار جنيه، وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بملف القطاع الصحي.