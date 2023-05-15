وزير الصحة: إجراء 1.9 مليون جراحة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إنّ هناك خطوات جادة تتم في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث انتهت الوزارة من إجراء 1.9 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم إنه تم الانتهاء من إجراء مليون 1.9 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

صرف أدوية مجانية بميزانية تصل لـ100 ألف جنيه شهريا

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-202، أنّه يتم صرف أدوية شهرية تصل إلى 100 ألف جنيه لبعض الحالات دون مقابل، لافتا إلى أنّ العمل في المبادرة بنفس الوتيرة يتطلب توفير 2.2 مليار جنيه زيادة في المخصصات المالية.

وأوضح أنّ قرارات العلاج تم ميكنتها لسرعة الاستخراج، وصدر 3.1 مليون قرار من يوليو 2022 حتى 12 مايو الجاري.

تعديل قانون الصحة النفسية

كان الدكتور أشرف حاتم رئيس صحة النواب، طالب في بداية الاجتماع بتعديل قانون الصحة النفسية، في ضوء ما اقترحه النائب مكرم رضوان وأعضاء لجنة الصحة، من ضرورة قيام صندوق مكافحة الإدمان بعمل مسح قومي للشباب للحفاظ عليهم من الإدمان وتقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة بجدول زمني منتظم وآليات محددة لعلاجهم وعدم تركهم فريسة للقطاع الخاص.

وشددت الدكتورة ليلي أبو إسماعيل، عضو اللجنة، على ضرورة زيادة المخصصات المالية لصندوق مكافحة الإدمان، وإلغاء المادة المنصوص عليها بشأن اشتراط موافقة المريض شرطا للحصول على العلاج بالمراكز الحكومية، خاصة وأنّ المراكز الخاصة لا تشترط موافقة المريض.