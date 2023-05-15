تتويج لاعب «القومي للموهبة» بكفر الشيخ بأول ذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة

أسفرت منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للمصارعة لمنتخبات الحرة والرومانية في تونس الشقيق، عن فوز اللاعب أحمد عبد الباري شعبان، وزن 55 ك روماني بالميدالية الذهبية ويلعب عبد الباري، ضمن صفوف المنتخب القومي، وهو أحد أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، خلال البطولة التي تقام في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تهنئة لحصد أول ميدالية ذهبية للمصارعة

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم الإثنين، اللاعب أحمد عبد الباري ابن المشروع القومي بمحافظة كفر الشيخ، متمنياً مزيد من التقدم للاعبي المنتخب المصري حتى الفوز بلقب البطولة، تحت قيادة كابتن ياسر صقر، مدرب المنتخب ومدرب المشروع القومي بالمحافظة، موضحاً أن لاعبي المشروع من أبناء المحافظة والمنضمين إلى المنتخب القومي للمصارعة هم، أحمد عبد الباري شعبان، وعمر حسين، أبناء لعبة المصارعة بمركز بيلا، وتأتى مشاركة الأبطال، تحت أشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.

منافسة لحصد لقب ثاني

وأوضح «عزت»، أن اللاعب عمر حسين، وزن 51 كيلو روماني ينافس على المركز الأول بعد ساعة من الآن، ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، أحد أهم المشروعات القومية للرياضة المصرية، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية للنشء والشباب في كافة ربوع مصر ويعظم من فرص دعم المواهب المتميزة، وشهد مايو 2022 حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، المركز الأول بالبطولة الأفريقية التي أقيمت من العام الماضي بدولة المغرب الشقيق، بعد انضمام أربعة لاعبين من أبناء المحافظة للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية.