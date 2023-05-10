جامعة كفر الشيخ تحصد الفضية والبرونزية في المصارعة الرومانية

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول جامعة كفر الشيخ، على المركز الثاني ميدالية فضية في لعبة المصارعة الرومانية وزن 82 كيلوجراما، والمركز الثالث الميدالية البرونزية وزن 63 كيلو جراما، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ50 «الشهيد الرفاعي».

أقيمت دورة الشهيد الرفاعي الـ50 في جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

شكر وتقدير للطلاب الفائزين بالبطولة

وهنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب الفائزين على مشاركتهم المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

الطلاب القائزين بالميداليات

ومن جهة أخرى، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الطالب محمد القاسم دياب بكلية التربية الرياضية حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في المصارعة الرومانية، وزن 82 كيلوجراما، كما حصل الطالب حسن أبو غنام حسن كلية التمريض، وزن 63 كيلوجراما، على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ويشرف على المنتخبات الرياضية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، وياسر لطفي البرنس، مدير إدارة النشاط الرياضي، ومشرف الفريق كابتن محمود عصام حنبل.