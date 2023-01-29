مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تطلق رحلة سياحية للأقصر وأسوان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، رحلتها إلى مدينتي الأقصر وأسوان بتنظيم من الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة لطلائع المحافظات المختلفة، خلال الفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير 2023، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تقسيم المشاركين في الرحلة إلى مجموعتين

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم تقسيم المشاركين في الرحلة إلى مجموعتين، منهم من سيبدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر يبدأ برنامجه بأسوان، ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام، ويقوم المشاركون بزيارة أهم المعالم السياحية في الأقصر، البر الشرقي، وهي «معبد الكرنك، ومعبد الأقصر، ومتحف الأقصر»، وفي البر الغربي «معبد حتشبسوت، وجزيرة الموز، ومعبد هابو، ووادي الملوك، والصوت والضوء»، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي، بينما يزور المشاركون في أسوان «متحف النوبة، والسد العالي، والمسلة الناقصة، وجزيرة النباتات، ومعبد فيلة، ورمز الصداقة، ومقابر النبلاء»، علاوة على الجولات الحرة.

ترسيخ مفهوم المواطنة والاعتزاز لدى الشباب

وأشار «محروس»، إلى أهمية تنظيم تلك الرحلات السياحية التثقيفية التى تهدف إلى تنمية المعارف والمعلومات لدى الطلائع عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية، وترسيخ مفهوم المواطنة والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر، لافتاً أن مؤسسة الشباب والرياضة تهتم بتعزيز ثقافة المشاركين بالرحلات الشتوية.

تشجيع السياحة الداخلية

وذكر «محروس»، أن مشروع الرحلات الشتوية الذي يتم تنفيذه سنويًا، يهدف إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية، وزيادة الانتماء الوطني لديهم، والتعارف، وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات، وتشجيع السياحة الداخلية.

الرحلات الشتوية

يأتي ذلك ضمن الرحلات الشتوية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.