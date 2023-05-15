نزلوا للاستحمام بصحبة زملائهم.. مصرع طفلين غرقا في ترعة بالدقهلية

لقي طفلين مصرعهما غرقًا داخل ترعة بقرية المنيل التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، بعد نزولهما للاستحمام، هربًا من حرارة الجو بصحبة عدد من الأطفال، وتمكنت قولت الإنقاذ النهري من انتشالهما، و نقلهما لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالواقعة

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة طلخا بغرق طفلين بترعة مُبطنة بقرية المنيل، وهرعت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلغ وجرى انتشال جثامين الطفلين.

غرق طفلين في ترعة

وبالفحص تبين مصرع كل من الطفل فارس على خليل، والطفل على محمد القصبي 10 أعوام، بعد نزولهم للاستحمام بصحبة عدد من الأطفال في القرية، هربًا من حرارة الجو، و نظرًا لعدم إجادتهما السباحة لقوا مصرعهما غرقًا.

جرى نقل جثامين الطفلين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة شاب غرقًا الأسبوع الماضي بذات المكان

وأكد«محمود المنجي» أحد سكان قرية المنيل، أن تلك الحادثة لم تكن الأولي بل وقعت حادثة مشابهة لها في نفس المكان الأسبوع الماضي: «شاب كان مع زوجته بجانب الترعة، وسقط تليفونه في المياه، فقرر ينزل يجيبه لكن للأسف نزل ومقدرش يطلع ومات، وحاليا طفلين نزلوا الترعة، وغرقوا بنفس الطريقة، بسبب عدم وجود حواجز يقدروا يستندوا عليها، ويطلعوا من الترعة».