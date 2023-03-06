غرق طفلين في ترعة الملح بنجع حمادي شمال قنا

لقي طفلان مصرعهما، عصر اليوم الاثنين، غرقا في ترعة بقرية الكلح الغربي، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

غرق طفلين في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد ورود بلاغ بمصرع طفلين غرقا بترعة بقرية الكلح الغربي مركز نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

ضحايا غرق قنا

بحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع ياسين أحمد محيي الدين، وعبدالرحمن رجب زكي، غرقا بترعة بقرية الكلح الغربي مركز نجع حمادي، أثناء السباحة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام بواسطة سيارة إسعاف.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.