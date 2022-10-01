الموقف القانوني لوالدتي طفلين ماتا في حوادث منزلية.. غرق وسقوط من «الخامس»

في غضون ساعات متقاربة غرقت طفلة داخل غسالة نصف أوتوماتيك داخل منزل أسرتها في العياط، كما مات طفل في الطالبية بسبب سقوطه من الطابق الثالث من منزل أسرته أيضًا، الحزن والألم كان يعتصر قلوب أسرتي الطفلين على طريقة رحيلهما المفاجئة، اختفت ضحكات الطفلين ولعبهما داخل المنزل وحل مكانها الصمت والحزن الذي يملأ جنبات المنزل.

خبير قانوني يوضح أسباب عدم توجيه تهمة الإهمال

الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، يشرح الموقف القانوني للأم في مثل هذه الوقائع، ومتى يتم توجيه عقوبة الإهمال لها بسبب موت الأطفال، حيث يقول إن الأمر يكون متروكا لتحقيقات النيابة العامة التي يكون لها سلطة توجيه الاتهام حسب ظروف وملابسات الحادث ذاته، ولا ينبغي تعميم الأمر لأن لكل واقعة ظروفها الخاصة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن طفلة العياط عمرها 3 سنوات، وماتت غرقًا داخل غسالة نصف أوتوماتيك في منزل الأسرة وقت انشغال والدتها بأعمال المنزل، وأن تحقيقات النيابة خلصت إلى أن والدة الطفلة ليست متهمة بالإهمال، والطفلة اعتادت اللعب يوميًا في محتويات المنزل الطبيعية، وبالتالي لا يوجد أشياء ينتج عنها خطورة على الطفلة، مثل الأسلاك الكهربائية العارية وغيرها، حتى يكون هناك إهمال ظاهر من قبل الأسرة.

إخلاء سبيل والدة طفل الطالبية

وأضاف «سيد» في حديثه لـ«الوطن»، أن واقعة وفاة طفل الطالبية ثبت من تحقيقات النيابة أن الطفل مات وقت وجود الأم خارج المنزل، وأن جيرانها شاهدوا لحظة سقوط الطفل البالغ من العمر 3 سنوات أيضًا، وهو في عمر متقارب من عمر طفلة العياط، وأن تحقيقات النيابة العامة أوضحت أن الأم كانت تقوم بشراء بعض أغراضها المنزلية، وتركت الطفل نائمًا بمفرده، وخلال فترة وجودها خارج المنزل، وقف طفل الطالبية على يد مقعد خشبي بالصالون فاختل توازنه وسقط من النافذة، وبالتالي تأكد للنيابة عدم وجود إهمال للأم، وقررت النيابة إخلاء سبيلها من سرايا النيابة سماع أقوالها.

التحريات تكشف أسباب واقعتي الطفلين

كانت أجهزة الأمن في الجيزة تلقت إخطارًا بوفاة طفلة العياط غرقًا داخل غسالة في منزل أسرتها، وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية، كما تلقت أجهزة الأمن بلاغا آخر بمصرع طفل في الطالبية إثر سقوطه من الطابق الثالث في منزل الأسرة وقت وجود والدته خارج المنزل.