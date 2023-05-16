والدة الشاب المقتول بالمنوفية: موتوه على سلم البيت بسبب دفاعه عن زوجته

ما زالت قصة مقتل الشاب موسى سعفان على يد اثنين من الشباب في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، تشغل قطاعا كبيرا من المواطنين، إذ أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين أربعة أيام، بعد إلقاء القبض عليهما على خلفية قتل الشاب بطعنات نافذة، أودت بحياته في الحال.

والدة الشاب المقتول في تلا تروي التفاصيل

أكدت والدة الشاب موسى سعفان، أن ابنها قتل غدرا أثناء عودته من العمل، بعد استغاثة زوجته من هجوم بعض الأشخاص على المنزل ومحاولة فتح الباب، مؤكدا أن ابنها لم يكن يدخل في مشكلات أو يعتدِ على أحد، وقتل على سلم المنزل أثناء الدفاع عن زوجته ومنزله.

أضافت والدة الشاب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موسى لا يحب المشاكل، وكان يعمل أغلب الأوقات لمساعدة أسرته، قائلة: «ابني كان سندي وكان قلبه حنين وطيب، وخبر وفاته لحد دلوقتي صدمة كبيرة ليا ولكل أهل البيت»، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

القبض على المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة تلا، إخطارا يفيد بمقتل شاب طعنا بآلة حادة، ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، وجرى التحفظ على الجثمان، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط المتهمين في الواقعة، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمقتل شاب على يد اثنين من المتهمين، وجرى ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.