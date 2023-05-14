محافظ المنوفية: عرض المعوقات التي تواجه المستثمرين على مجلس الوزراء

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بمقر ديوان عام المحافظة المنعقد بالجلسة رقم 127، بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، واللواء وليد هلال رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، وعدد من القيادات.

اجتماع محافظ المنوفية مع مسؤولي المنطقة الصناعية بقويسنا

تناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات، وأكد محافظ المنوفية على أنه في خدمة المستثمرين ولا يدخر جهداً في تذليل المعوقات كون المستثمر عصب الاقتصاد، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأية تهاون أو تقصير في الخدمات المقدمة لهم والقضاء على الإجراءات الروتينية ، موجهاً رئيس جهاز المنطقة الصناعية بعقد لقاءات دورية بهم للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم فى تطوير المنطقة لتصبح منطقة جاذبة للاستثمار والمتابعة الدورية لكافة القرارات المتخذة بالمجلس ، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لضخ العديد من الموارد الذاتية تعود بالنفع العام على المواطنين وإحداث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار بالمحافظة.

كما شدد محافظ المنوفية، ببحث بكافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وإعداد بيان تفصيلي للعرض على رئاسة مجلس الوزراء لوضع آليات عمل مناسبة والتواصل المباشر مع الجهات المعنية للتعامل الفوري معها مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وتشجيعاً للاستثمار وحفاظاً على حقوق المستثمرين.

وخلال الاجتماع أشار المحافظ إلى أنه سيتم إعادة رصف وتطوير مدخل المنطقة الصناعية بطول 2,5 كم كونها منطقة حيوية واستجابة لمطالب المستثمرين، وذلك ضمن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمحافظة للعام المالي 2023/2024، موجهاً بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لإجراء معاينة ميدانية للطريق الخلفي للمنطقة الصناعية بناحية شرانيس والعرض عليه خلال أسبوع تمهيداً للبدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءته كأحد المداخل الرئيسية للمنطقة.

الانتهاء من المرافق في المرحلة الرائعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا

وأوضح المحافظ إلى أنه بفضل تكاتف الجهود والتعاون الكامل بين الجهات المختصة، تم الانتهاء من أعمال ترفيق المرحلة الرابعة للمنطقة الصناعية بنسبة تجاوزت 90%، لافتاً إلى أنه جارى توفير اعتمادات إضافية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير المنطقة وإقامة مشروعات هامة.

وبدوره وتشجيعاً للاستثمار وافق المحافظ على تأجيل تنفيذ قرار مجلس الإدارة برفع قيمة مقابل الخدمات الإدارية مراعاة للظروف الراهنة، كما وجه المحافظ بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإعفاء المنطقة الصناعية من قيمة المديونية الخاصة بالطريق التبادلي بكفور الرمل كطريق منفعة عامة يخدم قطاع الاستثمار ، فيما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ قرار لجنة التخطيط العمراني بتعديل المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بالقطعة المراد شرائها من قبل المستثمرين، وتذليل العقبات أمام أصحاب ورش شباب الخريجين لشراء مساحات المتخللات المقابلة للورش الخاصة بهم بدلاً من إشغالها بشكل مخالف وتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.

تخصيص مقر إداري لجمعية المستثمرين في المنوفية

ووافق المجلس بتخصيص مقر إداري لجمعية المستثمرين ومخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تخصيص مقر آخر ضمن الوحدات الإدارية التابعة لجهاز المنطقة الصناعية، والموافقة على إخلاء المقر المخصص لنقطة التجارة الدولية للاستفادة منها لعدم وجود نشاط قائم ودمجها ضمن هيئة التنمية الصناعية

واختتم الاجتماع باستعراض جهود الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا في تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن النهوض بأعمال تطوير وتجميل شوارع المنطقة بالتعاون مع المستثمرين، وعرض أخر مستجدات لجان متابعة وحصر المصانع المؤجرة من الباطن والتي يتم تغيير نشاطها دون الرجوع للجهاز الإداري للمنطقة ومناقشة الإجراءات المتخذة حيالها حفاظاً على الصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتلك الملف الحيوي والهام وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وعقد لقاءات دورية بهم للتعرف على مطالبهم وتقديم التيسيرات اللازمة أمامهم، فضلاً عن توفير المناخ الجيد للتوسع فى المشروعات الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب في المحافظة كون قطاع الاستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.