«القوى العاملة» تنظم ندوة للتوعية بقانون العمل في المنوفية

تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم، تقريراً من مديرية القوى العاملة بالمنوفية بشأن تنظيم ندوة في مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل نظمها مكتب عمل سرس الليان، وذلك في مصنع الأندلس حول الحقوق والواجبات في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولقاء مع قيادات من جامعة المنوفية لمركز تدريب أشمون لبحث إمكانية وآلية التعاون في تنفيذ برتوكول تعاون الفترة المقبلة، وكذلك متابعة عمليات التطوير لورش التدريب المهني بمركز التدريب الثابت بقويسنا وشبين الكوم وبركة السبع والباجور.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات مع استحداث وتطوير الورش التدريبية ودعمها بأحدث الأدوات والوسائل لمواكبة التطورات العالمية لتوفير افضل الخدمات للمواطنين وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.

نشر الوعي الثقافي

وأوضح سعد عبدالحميد عامر مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية ، في تقريره للوزارة، تنظيم ندوة في مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نفذها مكتب عمل سرس الليان في مصنع الأندلس، بالتعاون مع المدير المسئول محمود سعيد الملاح، والتي ناقشت قانون العمل وطرق المفاوضة الجماعية وذلك لنشر الوعي الثقافي في شتى ميادين العمل.

التوسع في مراكز للتطوير المهني بالمحافظة

وإيماناً من المديرية بدور التدريب المهني، في إعداد شباب واعي مؤهل وقادر لمواجهة متطلبات سوق العمل، تمّ إجراء معاينة ورفع مقاسات الورش التدريبية المستحدثة بالمنوفية في مراكز التدريب التابعة للمديرية، معاينة في قويسنا لـ3 ورش، وشبين الكوم لـ3 ورش، وبركة السبع ورشة، والباجور ورشة، وذلك من أجل التوسع في مراكز للتطوير المهني بالمحافظة، تحت إشراف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأعلن مدير مديرية القوى العاملة تنظيم زيارة لقيادات من جامعة المنوفية حضرها الدكتور سعيد محمد عبدالعاطي وكيل كلية الهندسة الإلكترونية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر شوكت أستاذ متفرغ بكلية الهندسة ومدير الوحدة الإنتاجية بكلية الهندسة قسم الإنتاج والتصميم، وأحمد الطلباوى مدير المعامل بكلية الحاسبات والمعلومات، ونصر حسين الدين معامل كلية الحاسبات والمعلومات وذلك لبحث إمكانية وآلية التعاون تنفيذ برتوكول تعاون في مجال التدريب المهني للشباب، إذ تمّ زيارة مركز تدريب أشمون على أرض الواقع ومناقشة عدد من الموضوعات والنقاط فنية لاستكمال التعاون المشترك والفعال من أجل أبناء المحافظة وطلاب الجامعة.