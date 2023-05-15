الخارجية الأردنية: سفارة المملكة في الخرطوم تعرضت للاقتحام والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية قبل قليل، تعرض مبنى السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم، للاقتحام والتخريب، اليوم الاثنين.

إدانة اقتحام السفارة الأردنية بالخرطوم

وأعربت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، مساء اليوم، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها.

ضرورة احترام قواعد القانون الدولي

وشددت الخارجية الأردنية، في بيانها، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.