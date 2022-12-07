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وزير الخارجية يشكر الأردن والعراق على التأييد القوي لقضية الأمن المائي المصري

كتب:

نرمين عفيفي
11:01 ص | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

توجه سامح شكري وزير الخارجية المصري بالشكر للأردن والعراق على دعمهما للدولة المصرية بشكل دائم، خصوصًا فيما يخص الدعم والتأييد القوي للأمن المائي المصري، خصوصًا أنَّ مواقفهما ثابتة وتدعم الفخر والاعتزاز والتضامن والإدراك الكامل لما تشكلّه هذه القضية للشعب المصري والدولة المصري.

وزير الخارجية: أشكر العراق والأردن على مواقفهما القوية النبيلة

وقال وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، والمنعقد بالأردن «أوجه الشكر لهما مرة أخرى بشكل علني على هذه المواقف القوية النبيلة التي يعتز بها كل الشعب المصري».

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بقلم نرمين عفيفي