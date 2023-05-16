مبادرة من صاحب فرن «فينو»: خذ ما تحتاج لأبنائك.. لا تستحي وتترك عائلتك بلا أكل

«أخي العزيز.. إذا لم يكن لديك مال، فلا تستحي وتترك عائلتك بلا أكل، تفضل وخذ ما تحتاج».. هذا هو النص المكتوب على لوحة معلقة بباب مخبز عيش فينو، تثبت بلا شك أن الخير موجود وباقي، وأنه سر بقاء هذا الشعب من آلاف السنين حتى الآن.

اللي معاه بياخد واللي معهوش بياخد وحاسس بالناس

خذ ما تحتاج لأبنائك من عندي، فرزقي ورزقك على الله.. بهذه الكلمات أكد محمد جمال عطية استعداده للعطاء، مضيفًا في تصريحات لـ«مساء dmc»: «اللي معاه بياخد واللي معهوش بياخد وحاسس بالناس».

بداية هذه اللوحة كانت بدخول أحد الأفراد من باب المخبز الخلفي، وطلبه من صاحب المخبز 5 أرغفة فينو لابنته التي ستذهب للمدرسة، وهو ليس معه نقود لشراء عيش لعمل الساندوتشات المدرسية لها، وطلب منه الخبز لحين التحاقه بعمل وسداده ثمن الخبز، فأعطاه على الفور، وطلب منه أن يتردد عليه باستمرار ويأخذ ما يريده.

وتابع: «أنا كتبت اليافطة، عشان أقول لا تستحي، لأنه ولا فضلي ولا فضل أي بني آدم، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى، وببقى سعيد لما حد يدخل عليا ويقولي أنا عايز، لأنها مش مني أنا لكن من فضل ربنا، وربنا بيكرمني أحلى كرم، مبخسرش، ولما بييجي لي ناس بيجي لي خير زيادة».