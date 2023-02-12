أسعار المخبوزات في المحافظات.. العيش الفينو يبدأ من نصف جنيه

بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في المحافظات، يقبل أولياء الأمور على معرفة أسعار العيش الفينو العادي والكايزر لشراء العيش، والمخبوزات وتحضير الساندوتشات لأبنائهم، ووجبة الإفطار.

حددت مديريات التموين بكل محافظة، أسعار العيش الفينو، بناء على وزن العيش الفينو والإضافات له من السمسم أو الكمون، وفقا لحديث المهندس، محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن» فضلا عن أسعار المخبوزات الأخرى من «الباتيه والقرص».

أسعار المخبوزات

وتنشر «الوطن» أسعار العيش الفينو في المحافظات للمواطنين، وفقا لمديريات التموين:

أسعار العيش الفينو يبدأ سعر الرغيف العادي من 50 قرشا.

سعر الرغيف الفينو الكيزر يبدأ بـ 50 قرشا

سعر الباتيه بالجبنة يبدأ من 2 جنية.

سعر الباتيه بالشيكولاته يبدأ من 2 جنيه.

أسعار المخبوزات بالمحافظات

سعر الباتيه بالسكر يبدأ من جنيه واحد.

سعر الباتيه الملبن يبدأ من 2 جنيه.

سعر الفطير بالسكر يبدأ من 2 جنيه.

سعر الفطير بالعسل يبدأ من 5 جنيهات.

سعر قرص العجوة يبدأ الكيلو بـ20 جنيها.

سعر القرص الملبن يبدأ الكيلو من 20 جنيها.

أسعار الفايش بالمحافظات

سعر الفايش يبدأ من 40 جنيها للكيلو

سعر البقسماط يبدأ من 35 جنيها للكيلو.

سعر الباتون سالية يبدأ من 25 جنيها للكيلو.