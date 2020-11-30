عيش بلدي بدل فينو وخضار وفاكهة.. روشتة لتطبيق التغذية المدرسية الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنتاج مناهج تعليمية متخصصة عن موضوعات خاصة بالتغذية والتعلم الإيجابي، فضلاً عن إنشاء تطبيق إدارة الفصل والتغذية المدرسية، والانتهاء من إصدار النسخة التجريبية للتطبيق، وذلك خلال لقائه بممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، منجستاب هايلي، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي.

تأتي تلك الخطوة في إطار تعاون مستمر في عملية تعزيز التعليم داخل المدارس، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة، حسب تصريحات شوقي.

ما الأطعمة الواجب إدراجها على قائمة التطبيق لتوعية الأهالي بها؟

طلاب المدارس، خاصة الأطفال في المراحل العمرية الأولى، بحاجة مهمة لتناول المواد والعناصر الغذائية المهمة لتكوين الجسم بشكل سليم، وحسب قول الدكتورة سماح سليمان إخصائية التغذية وعلاج السمنة والنحافة، يجب أن يعي الأهالي أهمية ألا يتناول الطفل المخبوزات في بداية اليوم بكميات كبيرة، مثل الفينو والباتيه، والأفضل تناول الخبز البلدي بالردة.

وتابعت إخصائية التغذية العلاجية في حديثها لـ"الوطن"، عن التطبيق الذي لا يزال قيد التجربة للاهتمام بالتغذية المدرسية، بأنّه يجب أن يحتوى على قائمة بالعناصر الغذائية التي يجب أن يتناولها الطفل في الوجبات الثلاث، مع لفت انتباه الأسرة إلى مخاطر الإفراط في تناول الحلوى والسكريات بشكل عام بدافع تنشيط الأطفال، فعلى العكس السكريات الكثيرة في بداية اليوم تؤدي إلى شعور الطفل بالخمول وقلة التركيز بعد وقت من تناولها، ويمكن استبدالها بالعصائر الطازجة قليلة السكر.

السكريات الكثيرة في بداية اليوم تؤدي إلى شعور الطفل بالخمول وقلة التركيز

وتابعت إخصائية التغذية بقولها: "الأفضل أن ينتبه المعلم إلى محتويات اللانش البوكس للطلاب الأطفال في الفصل، لينصح ولي أمره بالمواد الغذائية الأفضل. وأضافت: "الفطار لازم يحتوي على بروتين زي البيض والجبنة والخضار لتقوية أجهزة الجسم وتحسين عملها على مدار اليوم"، حسب تعبيرها.

الشعور بدوار مستمر وتشتت الانتباه مؤشرات لسوء التغذية

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عبدالحكيم، استشاري التغذية في المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، وجود أعراض لا يجب تجاهلها حال ظهورها على الطالب، وتتمثل في عدم التركيز، والشعور بدوار مستمر وتشتت الانتباه، فكلها مؤشرت لسوء التغذية.

وجبة الفطار الواجب التنويه إليها على التطبيق الإلكتروني الجديد، يجب أن تحتوي على البروتين والعيش البلدي الأسمر بدلاً من الأبيض "الفينو"، أما وجبة العشاء حسب تصريحات الدكتور عبدالحكيم لـ"الوطن"، فيجب أن تكون خفيفة وتساعد الطفل على نوم هادئ ولا يصاب بأي انتفاخات: "كوباية زبادي أو لبن مع حبوب جنين القمح أو قطعة جبنة مع شرائح التوست والخضار أو لبن وفاكهة".