«الأنباء الكويتية» تبرز إشادة السيسي بالتعاون مع «سكاتك» النرويجية

أبرزت صحيفة «الأنباء» الكويتية، إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، الذي تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية، خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية، ويعزّز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني.

إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

وكتبت الصحيفة الكويتية، اليوم، تحت عنوان «السيسي يشيد بالتعاون مع النرويج في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر»، أنّ ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، للرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية تيرييه بيلسكوج، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قوله إنّ اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة «سكاتك» في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، وبينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، والذي بدأ الإنتاج فيه بالفعل للمرحلة الأولى.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

وأشارت إلى أنّ اللقاء تطرق إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة نحو 3 جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.