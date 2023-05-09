«الإنتاج الحربي» تعلن مشاركتها في معرض الطاقة الشمسية المتجددة

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، مشاركتها في فعاليات معرض الطاقة الشمسية المتجددة SOLAR SHOW MENA 2023، المُقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 9 حتى 10 مايو الجاري.

وزير الإنتاج الحربي يوجّه بالمشاركة في المعارض الدولية

يأتي ذلك استكمالا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمشاركة في المعارض الدولية.

وذكرت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ معرض الطاقة الشمسية المتجددة ثاني معرض يشارك فيه قطاع التسويق والمعارض التابع للوزارة.

منتجات متنوعة في معرض الطاقة الشمسية المتجددة

وأضافت الوزارة: «ستعرض شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيا التصنيع في مجال ألواح طاقة شمسية بقدرات مختلفة، وكشافات ليد مختلفة القدرات، وشاشات سمارت، لاستعراض إمكانيات الشركة التكنولوجية في هذه المجالات».