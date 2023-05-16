وزير الشباب يتفقد مشروعات طلاب «هندسة حلوان» في مسابقة «Triple S»

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على مشاركة طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان، في أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية (Triple S) في نسختها السادسة تحت شعار «مصر تبتكر».

تصميم كباري.. واختراعات

وتقام المسابقة في عامها السادس على التوالي تحت رعاية وزارتي الشباب والتعليم العالي وهي مسابقة للتطبيق العملي والعلمي لطلاب كليات ومعاهد الهندسة على مستوى محافظات الجمهورية.

‏ وتنقسم المنافسات إلى (مسابقة تصميم وإنشاء الكباري – مسابقة المنشآت المضادة للصواريخ - مسابقة المنشآت المقاومة للزلازل – مسابقة التصميم المعماري - مسابقة الاختراعات والابتكارات العلمية).

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل وعميد كلية الهندسة بالمطرية الدكتور محمد حسنين ربيع، واصطحبا الوزير في جولة تفقدية لجميع النماذج للمتسابقين المشاركين في مسابقة هذا العام.

الوزير: الدولة المصرية برعاية الرئيس داعمة للشباب ومشروعاتهم

وعبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشروعات الطلابية الإبداعية مؤكداً أن شباب مصر هم مستقبل الوطن وأن الدولة برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي داعمة لهم، بهدف بناء أجيال تفكر وتخطط وتبتكر من أجل رفعة مصر.

وخلال جولته أفاد صبحي أن هذه المسابقات دائما ما تسهم على تشجيع إبداعات الطلاب وحثهم على الإبداع والابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي في ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.