وزير الشباب يؤكد اختيار القيادات على أساس الكفاءة.. و«نواب»: نثق فيكم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لا يجامل في اختيار قيادات الوزارة سواء على مستوى الديوان العام أو المحافظات، والاختيار يتم وفقا لمعايير علمية دقيقة أساسها معيار الكفاءة والقدرة على الإنجاز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين طايل بشأن وجود مجاملات في بعض تعيينات مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

وشدد وزير الشباب على أنه لا مجال للمجاملة في اختيار أي قيادة تابعة لوزارة الشباب؛ إذ يخضع جميع المتقدمين لاختبارات من خلال لجنة تم اختيارها بمعايير علمية دقيقة، وتقوم تلك اللجنة بتقييم عادل لجميع المتقدمين لشغل الوظائف العليا من خلال منح عدد من الدرجات والأعلى تقييم يتم ترشيحه للوظيفة.

وتابع أنه لا يمكن مجاملة أحد، ونستمع لمطالب النواب في حال ترشيحهم أحد الموظفين لشغل قيادة عليا ويتم منح من يتم تزكيته من النواب الفرصة للتقديم وفي حال استبعاده من قبل اللجنة المشكلة، يتم التواصل مع النواب وأبلغهم بأسباب الرفض ونجد تعاونا كبيرا من النواب.

وأكد وزير الشباب أن الوزارة تحرص على إشراك المحافظين في اختيارات قيادات الوزارة المنتدبين بالمحافظات، وفي حال رفض المحافظ يتم استبعاده وترشيح أكثر من اسم.

وشدد على أنه في ظل توجيهات الدولة الحديثة لمراعاة معايير الشفافية والكفاءة في تقلد المناصب القيادية بكافة المجالات والتأكد من التوافق مع الشروط والمعايير التي تقرها القوانين واللوائح المنظمة، تقوم وزارة الشباب والرياضة بمراعاة الآليات التالية عند اختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية:

- صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم (40) لسنة 2023 بتشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية برئاسته وعضوية 6 أعضاء (3 أعضاء من داخل وزارة الشباب والرياضة + 3 اعضاء من خارج الوزارة) مع مراعاة تخصصات المحددة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما تقوم لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية المشكلة برئاسة وزير الشباب والرياضة بأعمال شئونها بالعمل الدائم والمستمر لتطبيق القوانين واللوائح التي تحقق الشفافية والعدالة لاختيار الأفضل والاكفأ في كل المجالات وفقا للآتى:

- التعين في المستويين «الدرجة العالية / مدير عام»، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بمادته رقم (17) وبمواد لائحته التنفيذية رقم (55، 56).

- الندب في المستويين «الدرجة العالية / مدير عام» وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بمادته رقم (33) وبمواد لائحته التنفيذية رقم (96).

تطبيق الاستثمار الرياضي

ومن جانبه، قال النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب، إن الدكتور أشرف صبحي أول وزير ينجح في تطبيق الاستثمار الرياضي، والجميع يثق في اختياراته للقيادات سواء بالوزارة أو المحافظات، متابعا: «قيادات الوزارة في الديوان العام والمحافظات محترمة جدا».

وأشار إلى أن الوزير يسعى لاختيار من يستطيع تحقيق نجاح للوزارة ويتم الاختيار بحيادية لجميع القيادات كالموجودين في مبني وزارة الشباب والمديريات، قائلا: «قيادات الوزارة كفاءات محترمة جدا».

واتفق معه النواب محمود الشامي ورحاب الغول وهشام الجاهل الذين أكدوا أن الوزير يختار قيادات الوزارة على درجة عالية من الكفاءة، مشيدين بجهود الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة وتيسيره لمشاكل النواب.

في السياق ذاته، أشاد النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور أشرف صبحي لدعم منظومة الرياضة في مصر، مؤكدا أن الوزير يقف بجانب اتحاد الكرة من أجل تحقيق مصالح الكرة المصرية.