ختام امتحانات الصف السادس الابتدائي في بني سويف

اختتمت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 للصف السادس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية، والتي جرت وسط إجراءات وقائية داخل اللجان.

ختام امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي ببني سويف

كما اختتمت مديرية التربية والتعليم في المحافظة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الثاني، وسط إجراءات مشددة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، استعدادًا لبدء امتحانات الصف الثالث الاعدادي والتي تنطلق 18 مايو.

مراجعة استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق آخر راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع التعليم، خطة الاستعدادات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2022/2023 للشهادة الإعدادية التي تنطلق 18 مايو الجاري.

استعدادات مديرية التعليم لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية

واستعدت مديرية التربية والتعليم في بني سويف بتجهيز غرفة تصلح لاستخدامها لجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجدة بكل لجنة، وتكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.