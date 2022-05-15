ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الابتدائية في بني سويف اليوم

يختتم طلاب المرحلة الإبتدائية في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021 /2022، لسنوات النقل، بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، لتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف المرحلة الابتدائية في المحافظة، والتي بدأت في 7 مايو الماضي

الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أعمال الامتحانات

وأكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أن أعمال الامتحانات تضمنت الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

كما تضمنت اعمال امتحانات الابتدائية تصحيح المواد أولا بأول، والتأكيد على غلق الأبواب وعدم تواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدرسة أثناء سير الامتحانات، والتنسيق بين غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية، ورصد المعوقات التي تواجه الامتحانات وتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات .

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

وفي سياق آخر، استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تنطلق بعد غد الثلاثاء 17 مايو بمادة اللغة العربية، وتختتم بمادتي العلوم والتربية الرياضية يوم الاثنين 23 من نفس الشهر، حيث يؤدي 66 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 312 لجنة فرعية موزعين على مستوى الإدارات التعليمية.