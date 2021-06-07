ممر شرفي لطالبة مصابة بالسرطان في ختام امتحانات الإعدادية بالبحيرة

قررن أن يتركن ذكرى طيبة لدى زميلتهن المصابة بالسرطان في ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة «أم المؤمنين» في مركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حيث قامت الطالبات بتشكيل ممر شرفي لزميلتهن الطالبة «هند محمد سلام»، تقديراً لها على صبرها وثباتها في مُواجهة مرض السرطان، وتشجيعاً لها على مواصلة مسيرتها التعليمية.

ممر شرفي ينشر البهجة والفرحة

«طلال سرور»، رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، وصاحب فكرة تكريم الطالبة المصابة بالسرطان، قال لـ«الوطن»، إن الطالبة «هند» جرى حجزها في مستشفى 57357 بالقاهرة، للعلاج من مرض السرطان، الذي أصابها منذ أكثر عام، وتقوم بأداء الامتحانات يومياً بالمدرسة، ثم تعود مرة أخرى إلى المستشفى، وهو ما دفع إدارة المدرسة إلى تخصيص لجنة مجهزة لها، لتقوم بأداء الامتحانات بها.

زميلات «هند» يختتمن الامتحانات بتكريمها

لفتة طيبة نفذتها طالبات المرحلة الإعدادية بالدلنجات، لتشجيع زميلتهن على مواصلة مشوارها التعليمي، وتكريماً لها على إصرارها لأداء الامتحانات، رغم ظروفها المرضية، وذهابها إلى اللجنة وعودتها إلى المستشفى يومياً، لتلقي العلاج، وقالت «مها زيدان»، طالبة بالمرحلة الإعدادية، إن «هند ضربت مثالاً رائعاً من صور التحدي والثبات، وكان لزاماً علينا تقديم الدعم والمساعدة لها، ونحن نستمر في هذا الدعم لأي شخص يتطلع إلى المجد».

إشادة مدير الإدارة التعليمية

وأكد الدكتور وليد زغلول، مدير الإدارة التعليمية بالدلنجات، أنه فخور بما قام به المشرفون على لجنة الشهادة الإعدادية بمدرسة أم المؤمنين، والتي أثبتت تعاون الجميع داخل العملية التعليمية من طلاب ومدرسين، وهو ما ظهر في وقت المحن، مشيراً إلى التواصل مع الطالبة، ومتابعة حالتها الصحية للاطمئنان عليها.

وكيل وزارة التعليم بالبحيرة يشيد باللفتة الإنسانية

ومن جانبه أشاد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، باللفتة الإنسانية من طالبات الشهادة الإعدادية لزميلتهن، مؤكداً أن دور التربية والتعليم دعم ومساعدة الطلاب، وتوفير بيئة ومناخ مناسب لأداء الامتحانات، متمنياً من الله أن يتم شفاءها على خير، ويلبسها ثوب العافية، ووجه بتقديم الدعم الكامل لأي حالة مرضية تسعى لتلقي العلم، وتذليل كافة الصعاب خلال مشوار التعليم.