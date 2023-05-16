«تيودور بلهارس» ينظم ورشتي عمل لرفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريض بالمعهد

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تكثيف الاهتمام بفعاليات التوعية والتثقيف، منوهًا بإعطاء الأولوية لنشر الوعي بين الكوادر العاملة في المؤسسات التعليمية والبحثية التابعة للوزارة، خاصة الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، وبينها الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات التابعة للوزارة، لرفع مستوى الخدمة المقدمة وضمان جودتها، مشيرًا إلى أنّ دور المؤسسات التعليمية والبحثية في نشر الوعي، لا يقل أهمية عن دورها البحثي والعلمي.

ورشتا عمل في مجال مكافحة العدوى

وفى هذا الإطار، نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورشتي عمل في مجال مكافحة العدوى ورفع الوعي الصحي للعاملين بالمعهد.

وأوضح الدكتور محمد عباس شميس، مدير المعهد، أنّ ورشة العمل الأولى؛ جاءت حول تشخيص وعلاج العدوى المكتسبة بالمستشفيات وتطبيق سياسة المضادات الحيوية، وتهدف إلى رفع كفاءة الكادر الطبي في تشخيص وعلاج العدوى بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وتطبيق سياسة المضادات الحيوية، وحاضر فيها الدكتور أحمد المغربي، مدرس الرعاية المركزة بالمعهد.

ورشة عمل حول الحقن الآمن

كما نظم المعهد ورشة عمل عن «الحقن الآمن»، بهدف رفع كفاءة هيئة التمريض بمستشفى المعهد في مجالات مكافحة العدوى والرعاية الطبية، وحاضر فيها الدكتورة هالة بدوي، استشاري مكافحة العدوى، والدكتور عمر حلمي، المشرف على وحدة مكافحة العدوى، والدكتورة دينا بشر بوحدة مكافحة العدوى، وانشراح صدقي، رئيس هيئة التمريض بمستشفى المعهد.