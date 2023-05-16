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«التعليم العالي»: هناك أماكن شاغرة تستوعب المحولين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان

كتب:

أحمد أبوضيف
01:06 ص | الثلاثاء 16 مايو 2023
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا .. إحدى الجامعات الخاصة

جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا .. إحدى الجامعات الخاصة

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، استمرار أعمال القبول بمختلف الكليات، للطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية إلى نظيرتها المصرية حتى مطلع أكتوبر المقبل، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشان، وتأكيد الالتزام بكل القرارات التي وضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الطلاب المحولين من الجامعات السودانية 

وفي السياق ذاته، نفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، ما يتردد عن اكتمال المقاعد الشاغرة التي أقرها الأعلى للجامعات، بشأن استيعاب الطلاب المحولين في الجامعات، موضحا أنه حتى الآن، هناك أماكن كثيرة شاغرة بمختلف الكليات.

وأوضح أن الأمور للتقديم تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات، مع التشديد على تطبيق كل القواعد المعمول بها في هذا الشأن، دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أن أعمال التسجيل والتحويل مستمرة حتى شهر أكتوبر المقبل، وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.