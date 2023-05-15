«التعليم العالي» ترد على أسئلة الطلاب الراغبين في التحويل من الخارج

ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي ، عن استفسارات الطلاب بشأن تنسيق الجامعات والتحويل للكليات المناظرة للراغبين في التحويل من الجامعات الروسية والسودانية والأوكرانية وفقاً لاشتراطات وقواعد المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأسئلة والاستفسارات التي تم رصدها وتمت الإجابة عليها خلال الأيام الماضية والتي جاءت كالتالي:

كيف يعرف الطلاب أن جامعتهم معتمدة؟

تقوم الجامعة الأهلية أو الخاصة في مصر بإرسال بيانات الطلاب المتقدمين إلى المجلس الأعلى للجامعات، لمعرفة مدى اعتماد جامعتهم من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.

إذا لم تعد الجامعة معتمدة.. ما موقف الطلاب الدارسين بكلياتها؟

جميع الكليات التي صدر منها شهادات تخرج، وكانت معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات من قبل، ثم صدر قرار بعدم اعتمادها فيما بعد، سيتم اعتبار هذه الجامعات مُعتمدة، حرصًا على مستقبل الطلاب.

ما موقف الطلاب الدارسين بجامعات لم تتخرج منها دفعات حتى الآن؟

سيتم إجراء امتحان لكل تخصص، لتحديد مستوى الطالب، على غرار ما تم من قبل مع الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية.

ما موقف الطالب الذي لا يجتاز اختبار تحديد المستوى؟

يُقبل الطالب في المستوى الدراسي الأقل.

ما رابط التسجيل الإلكتروني المركزي المُخصص للطلاب للتقديم عليه؟

تيسيرًا على الطلاب، واستجابة لمطالبهم خلال اليومين الماضيين، تم تخصيص رابط إلكتروني يمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم، وتقديم أوراقهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات قيدهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويمكن للطلاب التقديم من خلال الرابط المخصص لذلك.

ما موقف الطلاب الذين سجلوا على مواقع الجامعات الخاصة والأهلية؟

في حالة عدم رد الجامعة بقبول الطالب مبدئيًا، على الطالب إعادة تسجيل نفسه على النظام المركزي (الرابط الإلكتروني)، ليضمن توزيعه على إحدى الجامعات.

هل يحق للطالب التقديم في أكثر من جامعة؟

إذا لم يقم الطالب بسداد المصروفات، فله حرية التقديم في أكثر من جامعة.

ما موقف الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الذين يدرسون في الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية؟

يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الدارسين بالجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، على أن يكون الطالب ناجحًا في شهادة الثانوية الأزهرية، وحاصلاً على مجموع يزيد عن 50% بعد استبعاد المواد الشرعية.

ما موقف الطالب الذي درس في الجامعات الأوكرانية أو الروسية لمدة عام دراسي ثم حول إلى الجامعات السودانية ولم يبدأ الدراسة؟

يتم قبول تحويله من الجامعة الأوكرانية أو الروسية.

ما موقف الطالب الذي درس السنة التحضيرية في جامعة غير معتمدة؟

لا يُعتد بالسنة التحضيرية، حيث يخضع الطالب لنظام القبول المصري الذي يعتمد على الحد الأدنى للقبول في عام حصوله على شهادة الثانوية العامة.

ما موقف الطالب الذي درس السنة التحضيرية في جامعة غير معتمدة ثم التحق بجامعة معتمدة؟

لا يُعتد بها، حيث يخضع الطالب لنظام القبول المصري الذي يعتمد على الحد الأدنى للقبول في عام حصوله على شهادة الثانوية العامة.

هل يمكن للطالب التقديم دون إحضار كل الأوراق المطلوبة؟

نعم، يمكن للطالب التقديم، وفي هذه الحالة، يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع على تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.

هل يمكن للطالب الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات للحصول على إفادة عن وضع جامعته التي يرغب في التحويل منها؟

العلاقة مع المجلس الأعلى للجامعات أصبحت من خلال الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وليس من خلال الطلاب.

إذا كان الطالب يدرس في سنة دراسية أعلى من السنة الدراسية للدفعة الأولى هل يحق له الالتحاق بهذه الكلية؟

نعم يحق للطالب أن يتقدم لكليات الطب المنشأة حديثًا بالجامعات الأهلية، حيث سيُتاح لهم من الآن التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي للتحويل إلى السنوات الدراسية المُتقدمة.

ما موقف الطلاب الذين لم يسافروا إلى روسيا أو السودان أو أوكرانيا ولم يبدأوا الدراسة بالسنة الأولى بها؟

على هؤلاء الطلاب الالتزام بنظام التقدم للجامعات الخاصة والأهلية، الذي يعتمد على نظام القبول المصري ويعتمد على الحدود الدنيا في عام الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وكذلك وجود أماكن شاغرة.

هل يحق للطلاب الدارسين بدول أخرى غير روسيا وأوكرانيا والسودان التحويل للجامعات الخاصة والأهلية؟

لا يحق لهم ذلك، فالتحويل للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية مُقتصر على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية، والأوكرانية، والسودانية، بسبب الظروف الاستثنائية الحالية، وحرصًا على مستقبل الطلاب.

ما موقف الطالب الحاصل على الثانوية الفنية ويدرس بجامعات السودان أو روسيا أو أوكرانيا من التحويل للجامعات الخاصة والأهلية؟

سوف تقبلهم الجامعات في التخصصات العلمية التي تقبل الشهادات الفنية، وذلك بعد تحديد مستواهم، شريطة توافر الأوراق الثبوتية، والمحتوى العلمي، ونموذج الدرجات، واعتماد المجلس الأعلى للجامعات لها.

ما موقف الطلاب الدارسين بنظام الأونلاين في الجامعات الروسية أو الأوكرانية؟

لا يُعتد بهذا النظام، ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالي.

ما موقف الطالب الذي درس تخصصات بالخارج ليس لها نظير بالجامعات الخاصة والأهلية؟

يمكن التحويل إلى تخصص قريب من تخصص الطالب، على أن يُقبل الطالب بالفرقة الأولى، مع إعفائه من بعض المواد طبقًا للمحتوى العلمي الذي قام بدراسته.

ما الوسيلة التي يمكن من خلالها الطلاب إرسال استفساراتهم وأسئلتهم الخاصة بالتحويل للجامعات الخاصة والأهلية؟

خصصت أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بريدًا إلكترونيًا مركزيًا يمكن من خلاله الطلاب إرسال كافة استفساراتهم وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.