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«الداخلية»: القبض على 14 تاجر مخدرات في حملة للأمن العام بجنوب سيناء

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:17 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء بحملة أمنية بنطاق دوائر أقسام شرطة (طور سيناء ، رأس سدر ، أول شرم الشيخ ، دهب ، نويبع ، أبو زنيمة) أسفرت جهودها عن ضبط (14 شخص) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14,300 كيلو جرام -كمية من مخدر الخشخاش وزنت 15 كيلو جرام - كمية من بودرة خام الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت  4,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,035 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو "آيس" وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) .

    

كما تم ضبط (5) قضايا فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ضُبط خلالهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وكذا ضبط (3) أشخاص محكوم عليهم فى أحكام جنائية .

        

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع