«الداخلية»: القبض على 14 تاجر مخدرات في حملة للأمن العام بجنوب سيناء

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء بحملة أمنية بنطاق دوائر أقسام شرطة (طور سيناء ، رأس سدر ، أول شرم الشيخ ، دهب ، نويبع ، أبو زنيمة) أسفرت جهودها عن ضبط (14 شخص) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14,300 كيلو جرام -كمية من مخدر الخشخاش وزنت 15 كيلو جرام - كمية من بودرة خام الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,035 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو "آيس" وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) .

كما تم ضبط (5) قضايا فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ضُبط خلالهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وكذا ضبط (3) أشخاص محكوم عليهم فى أحكام جنائية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.