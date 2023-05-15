«الداخلية»: ضبط 317 قضية مخدرات و151 قطعة سلاح في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (317) قضية مواد مخدرة بإجمالى (333) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (104,298 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (49,050 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (16,612 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (3,525 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (2,145 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,625 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (600 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (382 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام ).

عدد (2925) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (151 قطعة سلاح نارى بحوزة 130 متهما) وذلك على النحو التالي:

(6) بنادق آلية.

(17) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(123) فرد محلى

(113) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(245) قطعة سلاح أبيض.

- تنفيذ (73593) حكما قضائي متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(290) حكم جناية.

(21340) حكم حبس جزئي.

(3807) حكم حبس مستأنف.

(38511) حكم غرامة.

(9645) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين إرتكبوا (8) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (220) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22152) مخالفة مرورية متنوعة.

فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.