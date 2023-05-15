«الداخلية» تضبط شخصا نصب على سيدة بحيلة التسوق الإلكتروني

كشفت وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً شكوى مدعومة بصور ومقاطع صوتية لإحدي السيدات بشأن قيامها بالتواصل مع أحد الأشخاص لشراء أثاث منزلي عبر صفحة مُحددة وإرسالها مبلغ مالي للمذكور كمقدم تعاقد، وعدم تسليمها الأثاث المتفق عليه، وعند تواصلها معه قام بسبها عبر رسائل تطبيق واتساب وعبر مكالمة هاتفية من رقم محدد.

ضبط المتهم في العمرانية

بالفحص وبسؤال الشاكية إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة أفادت بمضمون ما سبق، كما تم تحديد المشكو في حقه وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

اعترافات المتهم بارتكاب الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.