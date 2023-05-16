«الداخلية»: القبض على 6 لصوص في حملة لمباحث القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ومنها ضبط ( أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (عدد 4 عدادات مياه "مجهولين المصدر") وإعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بدائرة القسم ، كما أقر بإرتكابه واقعتى سرقة آخرتين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط عدادات المياه المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم .

ضبط ( 3 أشخاص ) حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات " ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو مُحملاً عليها ( 4 غطاء حديدى – أجنة حديدية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقتها بأسلوب "الخلع" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم .

ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين وضُبط بحوزتهما (ماكينتى خياطة - 4 مفك - مفتاح – بنسة - جاكوش) وبمواجهتهما إعترفا بسرقتها من داخل ورشة ملابس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.