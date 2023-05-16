القبض على المتهمين في مشاجرة الخرطوش بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ من الأهالي لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين طرف أول، أحد الأشخاص مصاب بطلق ناري خرطوش، وجرى إسعافه بأحد المستشفيات، وطرف ثان، 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الأول بإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابته المُشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.