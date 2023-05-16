ضبط مسجل خطر وزميله في الخليفة بتهمة استغلال الأحداث في أعمال التسول

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن أنّ شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة، استغلا الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الخليفة في القاهرة مسرحا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 2 سلاح أبيض، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما، وبصحبتهما 5 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهم أقروا بأنّ المتهمين استغلوهم في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.