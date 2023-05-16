المنطقة الأزهرية بالشرقية: لا شكاوى من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي بقسميها الأدبي والعلمي، وسط متابعة جادة من رئيس الإدارة المركزية.

وأكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن غرف المتابعة لم تسجل أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.

تطابق الاسئلة للمناهج الدراسية

وكان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية تفقد عدد من لجان إدارة غرب الزقازيق، وذلك في إطار المتابعات المكثفة لامتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الثاني 2023 /2022، لضبط الامتحانات تنفيذًا لتوجيهات لتعليمات الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال الزيارة ناقش رئيس أزهر الشرقية الطلاب حول مستوى الأسئلة، والذين أكدوا تطابقها للمناهج الدراسية للعام الدراسي 2022/2023.

ووجه رئيس المنطقة بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة.

واختتم طلاب الصفين الأول الثانوي الأدبي والعلمي الامتحانات بمادتي، الأدب والنصوص والمطالعة، والثقافة الإسلامية، بينما امتحن طلاب الصف الثاني للقسم العلمي في الأدب والنصوص والمطالعة، والجبر، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي الامتحانات في مادتي الأدب والنصوص والمطالعة، العروض والقافية.