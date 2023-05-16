شيخ الأزهر يؤدي مناسك العمرة ويتلقى دعوة لإلقاء خطاب بمجلس الأمن

أدى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مناسك العمرة، خلال الأيام الماضية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة شيخ الأزهر وهو يصلي في صحن الكعبة، ويرتدي زي الإحرام.

شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال أداء مناسك العمرة

وجاءت صورة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في صحن الحرم المكي الشريف، عقب انتهاء فضيلته من أداء مناسك العمرة، وعلق عدد من الرواد على صورة الإمام على الفيس بوك: «حفظ الله الإمام الطيب الزاهد وأدامه ذخرا للإسلام والمسلمين والإنسانية».

وبعيدا عن أداء شيخ الأزهر أحمد الطيب لمناسك العمرة، علمت الوطن من مصدر مطلع أن الإمام الأكبر للأزهر الدكتور أحمد الطيب، تلقى دعوة رسمية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإلقاء خطاب مشترك مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية البابا فرنسيس، تحت عنوان «أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام والحفاظ عليه»، خلال الجلسة المزمع عقدها يونيو المقبل، وذكرت المصادر أن شيخ الأزهر لم يؤكد الحضور من عدمه حتى هذه اللحظة.