افتتاح معرض «ومضة» لطالبات الأزهر في أسيوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، معرض «ومضة» لطالبات شعبة رياض الأطفال بكلية التربية بنات بجامعة الأزهر، كما شهدا العرض المسرحي «لما روحي طلعت» لفرقة النور للمكفوفين المسرحية، بقصر ثقافة أسيوط تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظ الإقليم.

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتور محمد علي محمد عطا الله عميد كلية التربية بنات بجامعة الأزهر، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وخالد خليل المدير المالي والإداري لفرع ثقافة أسيوط والدكتورة صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط.

أنشطة في قرى حياة كريمة

وبدأ المحافظ زيارته لقصر ثقافة أسيوط بافتتاح معرض ومضة والذي يعرض الأعمال الفنية من رسومات وأعمال فنية لطالبات رياض الأطفال بكلية التربية بجامعة الأزهر، وتحكي نماذج من الحياة الريفية، وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتاريخ المصري على مر العصور، واستمع المحافظ ومرافقوه لشرح أبرز وأهم الأعمال الفنية بالمعرض، والذي يقام تحت إشراف دكتور وليد رجائي حسن مدرس أشغال الخشب بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط والدكتور سعيد مصطفى أستاذ مساعد أشغال الخشب بكلية التربية النوعية.

فرقة النور للمكفوفين

كما شهد المحافظ ومرافقوه العرض المسرحي «لما روحي طلعت» لفرقة النور للمكفوفين المسرحية تأليف مصطفى حمدي ومن أشعار الأديب محمد أبو زيد ديكور وملابس الفنان حمدي قطب تصميم إضاءة الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط، استعراضات إسلام مصطفى ألحان عبدالباري عبدالعزيز، والمخرج المنفذ جرجس سيدهم العرض المسرحي بطولة مجموعة من مبدعي شباب المسرح ومن إخراج الفنان محمود عيد والذى يجسد مشاهد من المجتمع المصري، وبعض عاداته وتقاليده ويعرض يوميًا على مسرح قصر ثقافة أسيوط حتى يوم 20 مايو الجاري.

حياة المصريين عبر العصور

وأشاد محافظ أسيوط – خلال الافتتاح – بمعرض ومضة والأعمال الفنية المتميزة بالمعرض والتي تعبر عن مشاهد من الريف المصري والقرى المصرية وحياة المصريين على مر العصور موجهًا الشكر لقيادات جامعة الأزهر، والقائمين على المعرض من الأساتذة والطلاب معلنًا دعمه الكامل للطلاب الموهوبين والمتميزين وتكريم المتميزين منهم في مختلف المناسبات وطالبهم بالجد والاجتهاد وتنمية وصقل خبراتهم الفنية والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية كما أشاد المحافظ بالعرض المسرحي «لما روحي طلعت»، والأداء المتميز لأعضاء فرقة النور للمكفوفين المسرحية، والذي يدل على تميزهم وتفوقهم المسرحي، موجهًا لهم تحية تقدير على هذا العرض المتميز الذي أبهر جميع الحضور.

وأشاد الدكتور محمد عبدالمالك بالأعمال الفنية للطالبات والأداء المتميز لأبطال العرض المسرحي، مشيدًا بالتعاون الذي تم بين جامعة الأزهر وإقليم وسط الصعيد الثقافي وكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، لتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المتميزة التي تظهر مهارات وإبداعات طلاب وطالبات جامعة الازهر من خلال الاستفادة من خبرات أساتذة جامعة أسيوط وقصر الثقافة معلنًا استمرار التعاون البناء والتنسيق الكامل في المزيد من الفعاليات والأنشطة الجامعية.

الفاعليات الثقافية

وعبر ضياء مكاوي عن سعادته لحضور الوزير المحافظ المستمر ودعمه الدائم لفعاليات وأنشطة فرع ثقافة أسيوط ودعم الموهوبين الشباب في كافة المجالات وتكريمه لهم للنهوض بالحركة الثقافية والفنية بالمحافظة وتميز فرع ثقافة أسيوط على مستوى الجمهورية في كافة المسابقات لافتًا إلى الدعم المقدم من وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للبرامج الثقافية التي يجري تنفيذها بقصور الثقافة على مستوى المحافظة .