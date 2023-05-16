الحماية المدنية بطنطا تنقذ 9 طالبات تعطل بهن المصعد «بين السما والأرض»

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 9 طالبات، داخل أحد المصاعد الكهربائية «أسانسير» خاص بأحد الأبراج السكنية، بمنطقة ترعة الشيتي بطنطا، بعد أن تعطل بهن بين طابقين بسبب الحمولة الزائدة، وجرى نقلهن إلى المستشفى للاطمئنان عليهم.

بلاغ بتعطل مصعد كهربائي

تلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بلاغا من الأهالي يفيد بتعطل أحد المصاعد الكهربائية «اسانسير» داخل أحد الأبراج السكنية بمنطقة ترعة الشيتي، بذات المدينة، وبداخله مجموعة من الطالبات.

وجرى الدفع بسيارات قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين تعطل مصعد كهربائي، خاص ببرج سكني بمنطقة ترعة الشيتي، بحي ثان طنطا، منذ عدة ساعات، وبداخله 9 طالبات، ومعلق بين طابقين في الأدوار العليا، بسبب الحمولة الزائدة، وعدم قدرتهم على الخروج.

كما جرى استخراج الطالبات ونقلهن إلى المستشفي بواسطة سيارات الإسعاف من أجل الاطمئنان عليهن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.