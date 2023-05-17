عادل إمام بعد فقدان والده ووالدته: «أنا مبخفش من الموت»

أسطورة فنية، وتاريخ حفره داخل كل بيت مصرية، الزعيم عادل إمام، الذي يظهر بشكل مستمر على الشاشة في صورة البطل «الجان» الذي تحبه الفتيات، ويعشقه الجميع، ورغم ذلك، إلا أنه وصف علاقته بـ «والدته» بعلاقة لن تكرر في حياته الأسرية وأنه بعد وفاتها افتقد أكبر حب في حياته .

عادل إمام يتحدث عن والدته قبل وفاتها

وقال الفنان عادل إمام في تصريحات تلفزيونية سابقة له، «أنا مبخفش من الموت، ووقت استقبالي لخبر وفاة والدتي كنت في حالة ثبات، خاصة أنها كانت مريضة، وظننت أنها ارتاحت من التعب التي عاشته، لأنها كانت مريضة بشدة».

وأضاف ،«بعد وفاتها اكتشفت أنني افتقدت أكبر حب في حياتي، فهي شخص لن يعوض، وبكيت من قلبي على فراقها».

الزعيم يتحدث عن والده

وعاش الزعيم عادل إمام حياته من بعدها مع والده، قائلاً، «عمري ماشوفت والدي بيبكي غير يوم وفاة والدتي»، ولكنه تلقى خبر وفاة والدته أثناء عمله على خشبة المسرح، وأصر على استكمال العرض، رغم حزنه الشديد عليه.

وسبق وكشف الكاتب أيمن الحكيم مؤلف كتاب «الحرفوش.. أيام في حياة عادل إمام»، عن أن يوم وفاة والده هو الأصعب في حياته، حيث تلقى مكالمة من زوجته لتخبره أن والده توفي خاصة أنه كان مريضا جداً، ولكنه أصر على استكمال المسرحية، مشيراً إلى أن هذا حزنه بمفرده، والجمهور ليس له ذنب أن يعيش الحزن معه.