كريم عبد العزيز ينافس محمد عادل إمام وتامر حسني في موسم عيد الأضحى

يشارك الفنان كريم عبد العزيز خلال موسم عيد الأضحى 2023، بفيلم «بيت الروبي» والذي يجمعه بالفنان كريم محمود عبدالعزيز والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» يشارك فيه عدد كبير نجوم الفن أبرزهم كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم «أبو نسب»

كما ينافس أمام كريم عبدالعزيز في شباك تذاكر موسم عيد الأضحى الفنان محمد عادل إمام بفيلمه الجديد «أبو نسب»، والذي يشاركه في البطولة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

فيلم «تاج»

وينافس أيضا الفنان تامر حسني في موسم عيد الأضحى بفيلم «تاج»، والذي يضم عددا كبيرا من الفنانين من بينهم دينا الشربيني وساندي وهالة فاخر ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.