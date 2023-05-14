بورسعيد في أعمال عادل إمام.. درس شخصية «المشبوه» على مقهى شعبي

كان لمحافظة بورسعيد نصيبا من أعمال الفنان عادل إمام، الذي يحتفل بذكرى مولده في 17 مايو الجاري، حيث تعددت الأفلام والمسلسلات التي قام بتصويرها في المحافظة، ومن بينها «العراف والفنكوش والمشبوه».

أفلام عادل إمام في بورسعيد

وما زالت ذكريات تصوير أعمال الزعيم عالقة في أذهان الجمهور البورسعيدي، خاصة من عايش منهم تصوير أفلامه أو مسلسلاته التي ظهر بها عدة مناطق بالمحافظة، مثل ممشى ديليسبس والترسانة البحرية والمعدية وقسم الشرطة في فيلم المشبوه على سبيل المثال، والذي حرص أثناء تصويره على دراسة الشخصية البورسعيدية جيدا، من خلال جلوسه على المقاهي الشعبية وحواره مع الأهالي، ليظهر في الفيلم وكأنه أحد أبناء المحافظة.

محمد خضير، وكيل وزارة الثقافة السابق ببورسعيد، واحدا ممن تربطهم ذكريات عديدة عاشها أثناء تصوير فيلم المشبوه، «من أهم ذكرياتي أثناء تصوير فيلم المشبوه هو تجمع فريق العمل وعلى رأسهم عادل إمام وسعيد صالح في أحد المقاهي بشارع طولون في أول حي العرب، للتحاور مع رواد المقهى والتعرف على الشخصية البورسعيدية من الأهالي، وذلك بصفة يومية أثناء التصوير».

الزعيم يتجول في شوارع بورسعيد

وكان الزعيم وفريق عمل فيلم المشبوه يتجولون في شوارع بورسعيد المختلفة، لمعايشة الأجواء على أرض الواقع، وهو ما ينعكس بالإيجاب على أداء الشخصيات بالفليم، بحسب حديث «خضير» لـ«الوطن»، قائلا: «الفانين كانوا يتجولوا في شوارع كسرى والحميدي والتجاري لدراسة الشخصيات البورسعيدية عشان تحضير الأدوار اللي هيعملوها في الفيلم».

فيلم المشبوه إنتاج 1981

عُرض فيلم المشبوه عام 1981، ومن إنتاج واصف فايز، وإخراج سمير سيف، وبطولة عادل إمام وسعيد صالح وسعاد حسني وفاروق الفيشاوي وآخرين، وتدور قصته حول لص يدعى «ماهر» يسطو على شقة، ويلتقي إحدى فتيات الليل داخلها، وأثناء محاولتهما الهروب تصل الشرطة، ويشتبك «ماهر» مع الضابط ويتسبب في إصابته وسرقة سلاحه ويهرب، وتستمر أحداث الفيلم في محاولة الوصول للص الهارب الذي قرر التوبة والزواج من الفتاة التي التقاها في الشقة، وينجب منها طفلا والذي أدى دوره الفنان كريم عبدالعزيز.