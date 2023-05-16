قبول طعن مستريح الأدوات الصحية وتحديد جلسة 11 يوليو للمرافعة

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من «مستريح الأدوات الصحية بالفجالة» على حكم حبسه 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وتحديد جلسة 11 يوليو للمرافعة وضم المفردات.

وكانت المحكمة المختصة قد قضت في وقت سابق، بمعاقبة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح الأدوات الصحية»، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من خلال النصب على عدد من المواطنين.

وتقدّم المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح الأدوات الصحية»، باستئناف على حكم حبسه 3 سنوات أمام هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وقُوبل بالرفض موضوعًا والقبول شكلًا.

وأيدت محكمة الاستئناف حينها، الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات، وحسب ما جاء في القضية التي حملت رقم 3703 لسنة 2022، وانتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، تبيّن أنّه في الفترة بين عامي 2020 و2021، نصب واستولى على 6 ملايين جنيه من عدد من المواطنين، واحتال على المواطنين وسلب منهم ثروتهم بعد أن أوهمهم بعمل عدد من المشاريع الوهمية.

كما تمكن المتهم من التحصل من المواطنين على أموالهم ولم يسلمهم الأرباح أو حتى يرد أصل المبالغ المالية.