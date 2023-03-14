«النقض» تمد أجل النطق بالحكم في طعن «مستريح الأدوات الصحية» إلى 13 أبريل

قررت محكمة النقض، مد أجل الحكم في الطعن المُقدم من «مستريح الأدوات الصحية» في الفجالة، على حكم حبسه 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، إلى 13 أبريل المقبل.

وعاقبت محكمة جنح مستأنف القاهرة، في وقت سابق، المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح الأدوات الصحية»، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاستيلاء على 6 ملايين جنيه من عدد من المواطنين.

وبعد صدور الحكم بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، تقدّم باستئناف إلى هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد سليمان، وقوبل بالرفض موضوعًا والقبول شكلًا، وتأييد الحكم الصادر عليه بالحبس لمدة 3 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 3703 لسنة 2022، عن أنّ المتهم في الفترة بين عامي 2020 و2021، قام بالاستيلاء والنصب على عدد من المواطنين والحصول منهم على 6 ملايين جنيه.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهم احتال على عدد من المواطنين وسلبهم ثروتهم بعد أن أوهمهم بعمل عدد من المشاريع الوهمية، وتحصل منهم على الأموال ولم يسلمهم لهم الأرباح أو حتى يرد أصل المبالغ المالية.