الحكم على طعن «مستريح الأدوات الصحية» في الفجالة بعد قليل

تنطق محكمة النقض، بعد قليل، بالحكم في الطعن المُقدم من قبل المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح الأدوات الصحية» في الفجالة، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، على حكم حبسه 3 سنوات.

السجن 3 سنوات للمتهم

وقضت المحكمة المختصة في وقت سابق، بمعاقبة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح الأدوات الصحية»، بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من خلال النصب على عدد من المواطنين.

استئناف على حكم حبسه

وتقدّم المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح الأدوات الصحية»، بعمل استئناف على حكم حبسه لمدة 3 سنوات، أمام هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد سليمان، والتي قُوبل بالرفض موضوعًا والقبول شكلًا.

وأيدت محكمة الاستئناف حينها الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات.

وحسب ما جاء في القضية التي حملت رقم 3703 لسنة 2022، وانتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، تبيّن أنّه في الفترة بين عامي 2020 و2021، نصب واستولى على 6 ملايين جنيه من عدد من المواطنين، واحتال على المواطنين وسلب منهم ثروتهم بعد أن أوهمهم بعمل عدد من المشاريع الوهمية.

كما تمكن المتهم من التحصل من المواطنين على أموالهم ولم يسلمهم الأرباح أو حتى يرد أصل المبالغ المالية.