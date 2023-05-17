علاقة عادل إمام بكفر الشيخ نسب وجيرة وعشق للفسيخ.. شقيق مصطفى متولي يكشف التفاصيل

يحتفل نجم الكوميديا الزعيم عادل إمام، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ83، حيث وُلد زعيم الكوميديا في 17 مايو عام 1940، وقدم خلال مسيرته عشرات الأفلام التي أسعدت المصريين، وهو أحد أيقونات الفن في مصر وفي الوطن العربي.

النجم عادل إمام وعلاقته بالفنان الراحل مصطفى متولي

ومن المعروف أنّ النجم عادل إمام تربطه علاقة نسب وقرابة بمحافظة كفر الشيخ، حيث إن شقيقته «إيمان إمام»، هي أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، وهو من مواليد مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عام 1949، وينتمي إلى أسرة كبيرة ما زالت تعيش هناك حتى الآن.

أما عن الجيرة فإن النجم عادل إمام من مواليد قرية «شها»، التابعة لمركز المنصورة، وهي من المراكز القريبة والمجاورة إلي مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، والتي ينتمي إليها الفنان الراحل مصطفى متولي، إذ تبعد بيلا عن المنصورة بحوالي 27 كم متراً فقط، ويفصل بين حدود مدينة بيلا ومدينة نبروه، التابعة لمحافظة الدقهلية قرية «كفر الأبحر».

عادل إمام ومصطفى متولي كانا أكثر من الأشقاء

يقول أحمد متولي، شقيق الفنان الراحل مصطفى متولي، لـ«الوطن»، إنّ شقيقه الفنان مصطفى متولي كان على علاقة قوية إلى أبعد الحدود مع النجم عادل إمام، وكان صديقاً له قبل أنّ يرتبط بشقيقة «إمام»، لافتاً إلى أنّ النجم عادل إمام كان يكبر شقيقه الفنان مصطفى متولي بـ9 سنوات ولكن كانا أكثر من الأشقاء، وكوّنا ثنائياً مع بعضهم البعض، وقدما معاً عشرات الأعمال ما بين «سينما ومسرح».

وأكد «متولي»، إن الزعيم عادل إمام سبق وأن زّار شقيقه الفنان الراحل مصطفى متولي في مدينة بيلا، لافتاً إلى أن أولاد شقيقه الفنان مصطفى متولي «عُمر، وعصام، وعادل» على تواصل دائم معه هم ووالدتهم السيدة إيمان إمام شقيقة النجم عادل إمام، وكانوا يقومون بزيارتهم دائماً في بيلا.

عشق عادل إمام لفسيخ «بيلا»

علاقة النجم عادل إمام كانت وما زالت وطيدة بمدينة بيلا في كفر الشيخ، حيث كان يحرص بشكل دائم على الإرسال في طلب الفسيخ الذي تمتاز «بيلا» بصناعته منذ مئات السنين، وفقاً لـ«سعد الموافي»، أحد أقدم بائعي الفسيخ في مدينة بيلا، «النجم عادل إمام زّار بيلا في الثمانينيات من القرن الماضي، وقعدوا في بيت واحد قريب الفنان مصطفى متولي اسمه عبد الفتاح الصاوي، محامي، وكان بيته في شارع عين شمس في مدينة بيلا، وأكلوا فسيخ من عندنا، وكان الفنان مصطفى متولي بيبعت ياخد الفسيخ من عندنا للنجم عادل إمام وزملائه من الفنانين».

ويتابع «الموافي»، «زرت الفنان مصطفى متولي الله يرحمه أنا ومجموعة من أهالي بيلا، قبل وفاته بفترة، في القاهرة، ودخلنا عرض مسرحي كان مشارك فيه مجاناً، وبعض العرض أخدنا سلمنا على النجم عادل إمام، واتعشينا سوا، ولحد قريب النجم عادل إمام كان بيبعت ياخد فسيخ من عندنا في بيلا لأنه بيعشق فسيخ بيلا، وربنا يشفيه ويعافيه ويديله الصحة يا رب».

غياب عادل إمام عن جمهوره ومحبيه منذ 3 أعوام

يذكر أن، النجم عادل إمام، يغيب عن جمهوره ومحبيه منذ 3 أعوام، بعد آخر ظهور له بالدراما من خلال مسلسل «فالنتينو»، الذي عُرض في عام 2020، وشاركه العمل النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، والنجم الراحل سمير صبري، وداليا البحيري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري، وغيرهم، إخراج رامي إمام.