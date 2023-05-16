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«الأعلى للاستثمار» يحدد 10 أيام للموافقات على تأسيس الشركات

كتب:

محمد أبو عمرة
05:10 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
الاعلى للأستثمار برئاسة السيسي

الاعلى للأستثمار برئاسة السيسي

وافق المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على قرارت عدة من شأنها تحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص؛ لبناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.

وأكد الرئس السيسي أهمية البناء على ما اتُخذ من خطوات إيجابية في هذا الصدد، خلال الفترة الأخيرة.

ووافق المجلس على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017؛ للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات

وبشأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كل الجهات؛ لتحديد مدى زمني محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني «قانون رقم 15 لسنة 2004» وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.