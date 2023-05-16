النائبة نورا علي: نبحث في الحوار الوطني عن صياغة مستقبل جديد للسياحة

تقدمت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا للحوار الوطني البناء للتحاور حول القضايا والأزمات الخاصة بالمجتمع المصري، مهنئة مجلس أمناء الحوار الوطني على الجهد الرائع والمشهد الذي يليق بالجمهورية الجديدة.

السياحة القوية تعني الاقتصاد المرن الصلب

وشرحت رئيس لجنة السياحة والطيران، خلال حديثها بجلسة لجنة السياحة بالحوار الوطني، أن الاجتماع يستهدف صورة حضارية رائدة تتماشى مع عظمة مصر، فالاجتماع تحت راية لجنة السياحة اليوم لترسيخ أولى خطوات البحث عن صياغة مستقبل جديد للسياحة، مستقبل يبنى بفكر مشترك ورؤى مواكبة للواقع والتحديات المحيطة، والهدف هو التوافق ورسم مستقبل يليق بالأبناء وندشن مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك، فالسياحة تمثل رقما مهما في تعزيز وتقوية دخلنا الوطني ومصدر للعملة الصعبة، فالسياحة القوية تعني الاقتصاد المرن الصلب ومستدام وقادر على مواجهة الأزمات.

وأوضحت أن قطاع السياحة تعرض على مدار الـ12 عاما الماضية لمراحل صعود وهبوط نتيجة للعديد من العوامل، وما يعنينا اليوم أننا أمام إرادة سياسية قوية لتعظيم هذه الصناعة وتطويرها بما يتناسب مع حجم المقصد، فالدولة تولي قطاع السياحة اهتماما خاصا، وتؤمن بأهميته كركيزة حيوية تحقق عائدا اقتصاديا وتساهم برفع معدلات النمو وخفض البطالة، فالاستراتيجية الوطنية تستهدف الوصول لـ30 مليون سائح وتحقق عائد اقتصادي بـ30 مليار دولار، وعلى الجميع التفكير بتطوير المنتج وتلميعه والارتقاء بالخدمة.