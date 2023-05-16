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«الداخلية» تنشر لقطات من المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة

كتب:

محمد بركات وحسن سمير
06:52 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة 

المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة 

أعدت وزارة الداخلية مقطعًا مصورًا مدته 4 دقائق ونصف رصدت فيه كواليس المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات العليا بعنوان «نحو تعليم أمني متميز» والمقام بمركز الدراسات الاستراتيجية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة.

وشهد المؤتمر خلال جلسته الافتتاحية كلمة لمساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، تحدث خلالها عن اهتمام الوزارة بالأنشطة العلمية والبحثية للأكاديمية، ناقلًا تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

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