أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة «كلية الشرطة» بالتعاون مع السفارة الإسبانية في البلاد، دورة تدريبية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة «UNODC» لـ 146 طالبة من كلية الشرطة.

تضمن برنامج الدورة العديد من المحاور أبرزها (الإطار القانوني للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة - سؤال الضحايا والشهود في قضايا العنف ضد النساء والفتيات - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة - التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتصدي لتلك الظاهرة والآليات الوطنية لدعم ورعاية المرأة - الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وتهريب المهاجرين).

ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، واستمراراً لجهودها في هذا المجال التي ترتكز على العديد من المحاور، من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات في هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.